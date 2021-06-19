Tunceli'de ayılar çöpleri karıştırırken görüntülendi

Tunceli'de ayılar çöpleri karıştırırken görüntülendi Tunceli'de yiyecek arayan ayılar, bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tunceli'de ayılar çöpleri karıştırırken görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de yiyecek arayan ayılar, bir restorana kadar gelerek çöp konteynerini karıştırırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pülümür ilçesinde yiyecek bulmak için ormanlık alanlardan ayılar yerleşim yerlerine kadar geliyor. Önceki gün ilçede bir mahalleye kadar inen ayılar, 8 kümese girerek tavukları telef etmişti. Yine aynı ilçede ayılar, bu kez ilçeye bir kilometre uzaklıkta bulunan bir restorana geldi. Restoranın bahçesinde bulunan çöp konteynerini deviren ayılar, bir süre karıştırdıktan sonra tekrar gözden kayboldu.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç