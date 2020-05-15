HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tunceli'de 34 bin 310 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı

Tunceli'de 34 bin 310 dekarlık tarım arazisinin sulanmaya başlandığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız,yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tunceli'de 34 bin 310 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı
15.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:45

Tunceli'de 34 bin 310 dekarlık tarım arazisinin sulanmaya başlandığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız,yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini dile getiren DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" dedi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını kaydeden Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir" diye konuştu.

Bu kapsamda Tunceli'de 11 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Tunceli ili ve ilçelerinde toplam 34 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Yıldız, 34 bin 310 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yıldız, "Tunceli ilinde en önemli sulama projelerinin başında Tunceli Akpazar Ovası Pompaj Sulaması 1. Kısmın geldiğinin altını çizerek, iş kapsamında 16 bin 370 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağının belirterek bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 15 milyon 436 bin 910 TL katkı sağlanacaktır. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz"bilgilerini paylaştı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek Ekonomi
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar Ekonomi
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Ekonomi
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Ekonomi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Ulaştırma Bakanlığı, 1000 liraya yolcu taşıyan fırsatçılar için harekete geçti! İşte yeni ücret tarifesi
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Türkiye AVM tutkusundan vazgeçemiyor: 3 günde 3 milyon 400 bin kişi AVM'leri ziyaret etti
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek
Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye...
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Cari denge Mart ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık verdi
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Karar Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tunceli'de 34 bin 310 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 13:33:41. #1.14#
title