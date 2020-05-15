Tunceli'de 34 bin 310 dekar tarım arazisi sulanmaya başladı Tunceli'de 34 bin 310 dekarlık tarım arazisinin sulanmaya başlandığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız,yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tunceli'de 34 bin 310 dekarlık tarım arazisinin sulanmaya başlandığını belirten Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız,yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini dile getiren DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, "Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle, yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır" dedi.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını kaydeden Yıldız, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir" diye konuştu.

Bu kapsamda Tunceli'de 11 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Tunceli ili ve ilçelerinde toplam 34 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanacağını aktaran Yıldız, 34 bin 310 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 32 milyon 354 bin 330 TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yıldız, "Tunceli ilinde en önemli sulama projelerinin başında Tunceli Akpazar Ovası Pompaj Sulaması 1. Kısmın geldiğinin altını çizerek, iş kapsamında 16 bin 370 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağının belirterek bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 15 milyon 436 bin 910 TL katkı sağlanacaktır. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz"bilgilerini paylaştı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA