Tunceli'de 13 kilo Hint keneviri tohumu ele geçirildi
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Tunceli'de 13 kilo Hint keneviri tohumu ele geçirildi

Tunceli'de 13 kilo Hint keneviri tohumu ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, 13 kilo 320 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, 13 kilo 320 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu kentteki evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında; 13 kilo 320 gram Hint keneviri tohumu ve 10 bin lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

 


Tunceli'de 13 kilo Hint keneviri tohumu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

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