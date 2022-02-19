Tuncay Özilhan'ın evinin önünde eylem yaptılar! Gözaltına alınan Migros işçileri serbest bırakıldı

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyip işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler, dün Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdürdü. Eyleme müdahale eden polis, çok sayıda işçiyi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

"TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINIYORUZ"

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'ndan (DGD-Sen) yapılan açıklamada, "257 işçi işten atıldık. Tuncay Özilhan'ın evinin önünde polis ordusuyla saldırıya uğrayıp ters kelepçeyle gözaltına alınıyoruz" denildi.

"BİZ HIRSIZ DEĞİLİZ"

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, "Biz hırsız değiliz, yoksul işçileriz, çaremiz direniş", "İşçiler açken Tuncay Özilhan'a huzur yok" ve "4 TL zam istedik, 257 işçi işten atıldık" yazılı pankartlar açan işçiler, "Yaşasın Migros direnişimiz" ve "İşçiler burada, Özilhan nerede" sloganları attı.

"TALEPLERİ KARŞILAYIN"

İşçiler adına konuşan DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, talepleri karşılanana kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Tam kadro buradayız. Evde olan arkadaşlarımız da işbaşı yapmadan bekliyorlar. Talepleri karşılayın. Utanmıyorsunuz. Burada villalarda yaşayıp, şatafatlı hayatlar sürüp, tepemize basa basa bu servetleri ediniyorsunuz. Utanmıyorsunuz bu işçileri kapınıza getirtmeye, bir ekmek parası için dilendirtmeye. Talepler kabul edilecek. Çıkacaksınız karşımıza. Diyeceksiniz ki, 'Biz talepleri kabul ettik. Protokolle bunu güvence altına alıyoruz.' Biz söz istemiyoruz artık. Sorunu çözeceksiniz. Gece gündüz buradayız artık. Sorunu çözene kadar biz buradan ayrılmayacağız." dedi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Açıklamanın ardından işçiler, bekleyişini sürdürdü. Bu sırada çevik kuvvet ekipleri işçilere müdahale etti. İşçileri ablukaya alan polisler, aralarında Neslihan Acar'ın ve sendika yöneticilerinin de bulunduğu onlarca işçiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı. DGD-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Tuncay Özilhan'ın villasının önünde 100'e yakın işçi kardeşimiz ters kelepçeyle gözaltına alındı. Fenalaşan işçi kardeşlerimiz var" denildi.

İŞÇİLER SERBEST BIRAKILDI

İşçiler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. DGD-SEN'den yapılan açıklamada, "Tuncay Özilhan'ın villasının önünde saatlik 1 ekmek parası zam ve işten atılan 257 işçinin işe geri dönmesini istediği için gözaltına alınan işçi kardeşlerimiz, genel başkanımız ve sendika yöneticilerimiz serbest bırakıldı." denildi.

NE OLMUŞTU?

Migros'un Esenyurt'taki deposunda maaşların iyileştirilmesi ve primlerin düzenli hale getirilmesi talebiyle iş bırakan DGD-Sen üyesi bazı işçilerin işine son verilmişti. İşçiler maaşlarına yüzde 8 zam yapıldığını belirtirken, işten çıkarmaları yapan Taşeron firma Us Grup'tan yapılan açıklamada ise, yapılan zammın primlerle birlikte yüzde 54'ü bulduğu vurgulanmıştı. Sonrasında Migros'tan da sürece ilişkin yazılı bir açıklama yapılmış, talep edilen zam talebinin prim dahil yüzde 80'e denk geldiğini, bunun da mümkün olamayacağı ifade edilmişti.

Açıklamada ayrıca, iş bırakma eylemleri nedeniyle gıda tedarik zinciri kırıldığı için işten çıkarmaların olduğu belirtilmişti. İşçiler ise maaşların iyileştirilmesi, primlerin düzenli hale getirilmesi talepleriyle eylemlerine devam ediyor.

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