Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
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Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı

Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edirne'de kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri'nde, yazın aşırı sıcaklar ve tarımda kullanılan sulamanın etkisiyle oluşan yosun ve çöpler, göze çarpıyor.

Edirne'de kış aylarında taşkınlarla gündeme gelen Tunca Nehri'nde, yazın aşırı sıcaklar ve tarımda kullanılan sulamanın etkisiyle oluşan yosun ve çöpler, göze çarpıyor.

Kışın taşkınlarla anılan Tunca Nehri, yazın ise kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkan yosun ve gün yüzüne çıkan çöplerle dikkat çekiyor. Tunca Nehri'nde oluşan kirliliğe bağlı olarak ortaya çıkan çöpler ve yosunlar görenleri şaşırtıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan son ölçümlerde, Tunca Nehri'nin debisi 5 metreküp saniye olarak belirlendi.

Edirne'de yağışların az olması sebebiyle debisi azalan nehir yatağında hem kum adacıkları oluştu, hem de yüzeyinin bir bölümü yosunlar kapladı. Ayrıca su seviyesinin düşmesine bağlı olarak nehirde gün yüzüne çıkan çöpler de çevredekilerin tepkisine neden oluyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, oluşan balçığın bir an önce temizlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

"BALÇIĞIN BİR AN ÖNCE TEMİZLENMESİ GEREK"

Doğanın balçık dolmasıyla birlikte sazların ortaya çıktığını söyleyen Edirneli vatandaşlardan Doğan Güncan, bunun yanında bazı insanların çöplerini nehre atmasıyla kirliliğin daha fazla ortaya çıktığını belirtti. Nehirdeki balçığın bir an önce temizlenmesi gerektiğine vurgu yapan Güncan, "Balçık temizlendiği zaman bir kısım da olsa bu sorun ortadan kalkar. 10 gün kadar önce buraya geldiğimde kirliliği fark etmiştim. Ama şimdi daha fazla olduğu için dikkatimi çekti şaşırdım. Görünce yetkililer görse ya da ben yetkili olsam bu balçığı buradan temizlesem diye düşünmüştüm" dedi.

"BU BÖLGELERE ÇÖP KONTEYNERİ KOYULMALI"

Çevre temizliği ile ilgili bu bölgelere çöp konteyneri koyulması gerektiğini aktaran Güncan, "İnsanlar buraya oturmaya geldiğinde çöplerini nehir yerine oraya atarlardı. Tabi bunun başka çaresi de benim de aracım var oturdum bir şeyler yedim ama çöplerimi de yanıma alıp gördüğüm yerde çöp kovasına atıyorum. İnsanlar da çöplerini doğaya bırakmamalı. Doğaya en büyük kötülüğü yine insanlar yapıyor. Belediye kendi alanlarında da düzenlemeler yapabilir. Nasıl bir inşaata başlarken ilk önce temel ihtiyaçlar karşılanıyorsa burada da bir çöp konteynere koyulsa daha iyi olurdu" şeklinde konuştu.

(Özlem Ceylan - Mehmet Basmacı/İHA)

Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı
Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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