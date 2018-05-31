Tüm Yeni İphone'lar Oled Ekranlı Olacak, Hazır Olun!

Rapor: Apple'ın Bir Sonraki iPhone Modellerinin Hepsi OLED Ekranlı Olacak!



Yeni iPhone Modellerinin Hepsinde OLED Ekran Kullanılacak!

Güney Koreli ET News haberine göre; Apple'ın, bu yılın sonunda lansmanı planlanan üç iPhone modeli için OLED ekranlarını kullanmayı planladığını bildirdi.

Bu, ekranlarının LCD tabanlı ekranlardan daha derin siyahlar ve daha yüksek kontrast sunabilmesi gerektiği anlamına geliyor. Rakiplerinde durum nasıldı? derseniz? Samsung'un Galaxy S9'u, Google'ın Pixel 2'si ve OnePlus'ın son modellerinin hepsi OLED ekranlarla geliyor. Apple bundan geri kalmak istemiyor anlaşılan.

Kasım 2017'de Apple'ın bu yıl üç modelini piyasaya sürmeyi planladığını duyduk; KGI Securities'den alınan bir raporda, bunların ikisinin OLED ekranlara sahip olacağını belirtmişti. Bir diğerinde ise – orta menzilli telefon pazarında yer almak için daha ucuz bir 6.1 inç varyant – bir LCD ekran ile geliyordu.

ET News'e göre, bu yıl üç adet OLED donanımlı iPhone göreceğiz; belki bir dördüncü bir model varsa, o LCD ekrana sahip olabilir.

Elbette bu herşeyi kanıtlamıyor ancak KGI Securities'in eski yıldız analisti Ming-Chi Kuo, orta sınıf bir LCD modelinin gerçekten de yeni modellerde olduğunu ve 3D Touch özelliğinin maliyetleri önemli ölçüde arttırdığı için bu özelliğin olmayacağını belirtmişti.

Yine de Yeni iPhone Modellerinin Hepsinde OLED Ekran Kullanma Fikri güzel ancak maliyetleri aşağıya çekecek başka şeyler bulması lazım.

Şirket ayrıca gelecek ayın başlarında WWDC etkinliğinde iOS'un sonraki sürümüyle ilgili ayrıntıları da açıklayacak.Burada kapıların ve otel odalarının kilidini açmak için güncellenmiş NFC özellikleri ve umarım Siri için bazı iyileştirmeler gibi şeyler duyabiliriz.

https://www.teknotalk.com/apple-yeni-iphone-modellerinin-hepsinde-oled-ekran-kullanacak-63892/