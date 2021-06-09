Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği'nde yeni dönem

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) 11. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık görevini devralacak olan Nazım Kanpolat, Türk iç giyim ve çorap sektörünün dünya ile yarışır hale getirilmesi için ekibiyle birlikte çalışmalara başladıklarını söyledi.

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) 11. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık görevini devralacak olan Nazım Kanpolat, Türk iç giyim ve çorap sektörünün dünya ile yarışır hale getirilmesi için ekibiyle birlikte çalışmalara başladıklarını söyledi.

TİGSAD 11. Olağan Genel Kurulu öncesi Legacy Ottoman Hotel'de sektör temsilcileri ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Kanpolat, gerçekleştireceği projeler hakkında bilgi verdi.

"Hepimiz için hayırlı olacağına inandığımız, ticaretimize ve ülkemize değer katacak yeni bir dönemi başlatmanın heyecanı içindeyiz" diyen Kanpolat, iç giyim sektöründe bir ilki gerçekleştireceklerinin müjdesini verdi.

3-6 Ağustos'ta iç giyim sektörünün merkezi sayılan İstanbul Yeşildirek'te ilk kez gerçekleştirilecek "Linexpo Streetfest"in tanıtım filmini paylaşan Kanpolat, sunumunda yeni dönem hedeflerini aktardı.

Gelecek günlerde başkanlık görevini devralacağı Mustafa Nazik ve ekibine sektöre yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini sunan Kanpolat, "Yeni dönem, yeni projeler ve yeni kazançlar diyerek kolları sıvıyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin satış potansiyelini artıracak projeler gerçekleştirmek olacak. Bu kapsamda Yeşildirek sokaklarını festival alanına çevireceğiz. Katılımcıların sonbahar-kış sezon açılışını yapacakları etkinlikte, salgın kurallarına uygun olarak yabancı ve yerli alım heyetlerini ağırlayacağız." dedi.

İlgili bakanlıkların da desteğini alarak yurt dışı çalışmalara ağırlık vereceklerini bildiren Kanpolat, "Dünya pazarında bilinen önemli iç giyim markalarını satın almak veya lisans anlaşması yapmak suretiyle Türkiye'deki üretici firmalarımıza katma değerli ürün satış imkanı sağlayacağız.

Yurt içi ve yurt dışı firmalar ile ikili görüşme organizasyonları gerçekleştireceğiz. New York'ta hazır halde bulunan toplantı salonumuzu tüm üyelerimizin kullanımına sunacağız. Potansiyel müşteri olabilecek ülkelerdeki ticaret odaları ve tüm satış kanalları ile koordineli çalışarak TİGSAD üyelerinin marka ve ürünlerinin 365 gün 24 saat sergileneceği sektörel portalımızı hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Dijital değişime ayak uydurarak sanal fuarlar ve yeni nesil dijital satış kanallarına yatırım yapacaklarını belirten Kanpolat, "Üyelerimizin İTKİB'in kasım ayında gerçekleştireceği Sanal Hazır Giyim Fuarı'na katılım göstermesini kolaylaştıracağız. TİGSAD adı ve açılımına değer katacak 'Türkiye' ibaresinin alınması için gerekli hazırlıkları tamamladık. Gerekli başvuru sürecini başlatarak 'Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği' ismini bu dönemde alacağız. Sektörümüze kattıkları ve katacakları değeri daha görünür kılmak için yönetim kurulumuzdaki kadın temsilci sayısını artıracağız. Üniversiteler ile ortak çalışarak, son sınıf öğrencilerine üye firmalarımızda staj ve yarı zamanlı çalışma imkanı vererek ülke istihdamına katkıda bulunacağız." açıklamasını yaptı.

"500'e yakın firma ve 100 ülkeden katılımcıyla Linexpo Streetfest"

Fiziki olarak Yeşildirek'te iç giyime dair ilk kez böyle bir organizasyonun yapılacağını kaydeden Kanpolat, şunları söyledi:

"500'e yakın firmamız katılacak, çorap ve çamaşır üzerine firmalarımız olacak bunlar. Bunun sonunda 100'e yakın ülkeden birçok alıcı gelecek, esnafımız fiziki ticaret yapacak. Birçok firmamız kendi markasıyla ihracat yapıyor. Organizasyonun sonunda ülke ekonomimize ciddi bir katkı olacağını, 300-500 milyon dolar seviyesinde bir ticaret hacminin oluşacağını bekliyorum. Tamamen kışlık sezonunu açacakları bir etkinlik. Burada alıcıya yönelik çok güzel fırsatlar var. Semtimiz tarihle iç içe. Osmanlı kıyafetli arkadaşlar tarafından gıda dağıtılıp ikramlar da yapılacak.

Yeni döneme ilişkin taahhütlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz. New York'ta ofisimiz olacak, Avustralya'da yeni pazarlara açılacağız. 1,5 trilyon dolarlık hacimli bir ülkeye giriş yapacağız. Salgından sonra iç giyimciler olarak yeni bir dünyaya güçlü şekilde açılıyoruz. TİGSAD olarak Avustralya'da yeni ofis sözü aldık. Bu yüzden hedefimiz sadece 1,5 milyar dolarlık bir hacme hazır giyimciler olarak bu ülkede 2025'e kadar ulaşmak."

"Linexpo Streetfest ülkemizde bir ilk olacak"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe de salgın süresince hazır giyimle ilgili sektörde ortaya konan birlik ve beraberliğin devlet kademesindeki desteklerle de firmalara olumlu dönüşler yaşattığını söyledi.

İç giyimin ihracatta güçlü olduğunu belirten Gültepe, "Yeşildirek Mahmutpaşa farklı bir eğitim yuvası, buradaki başarı çok mühim. 2020'de iç giyim hazır giyim sektöründe yüzde 2,2 oranında bir artış gösterdi. Toplamda hazır giyimde yüzde 3,3'lük bir azalma yaşandı. Bu da sektörün dinamizmini gösteriyor. 2021'de de artış aynı şekilde devam ediyor. Bu da sektör oyuncularının yaptığı güzel işlerden kaynaklanıyor. TİGSAD da büyük bir heyecanla teşekkürü hak ediyor." diye konuştu.

Gültepe, TİGSAD'ın projelerine bütün imkanlarıyla destek olacaklarını ifade ederek, "Ekip olarak ortaya koymuş olduğumuz değişim dönüşüm paketleri içerisinde sanal ticari heyetler ve fuarlar da fiziksel ortam altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Dijital dönüşüm alanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. TİGSAD'ın festivali de ilk ve farklı olacak. Örnek olabilecek nitelikte, bütün dünyadan katılımcıları ile çok farklı bir alışverişi gerçekleştirecek. İç giyimciler Anadolu'ya çok fazla açılmadılar. Önümüzdeki dönemde buraları da üretim üssü yapalım, şansımız çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise esnaflığı öğrenmenin bu tarihi bölgede mümkün olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin bel kemiği olan tekstil sektörümüz bugün 1 milyonu aşkın istihdam sağlıyor. Sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun tamamında hem ihracata, hem istihdama hem de üretime katkı sağlanıyor. Salgınla tekstil sektörünün önemini ve azmini daha iyi anladık. İşletmelerini maske fabrikalarına çevirenler oldu. Gelişmiş ülkeler maske üzerinden birbirine girmek üzereyken biz sıkıntı yaşamadık." dedi.

Tekstil sektörünün ihracata kattığı değerin önemine dikkati çeken Aydın, "Yüzde 7'lik bir büyüme yakaladık. Bugün gelişmiş ekonomiler dahi daralma yaşarken sanayicilerimiz sayesinde büyümeye devam ediyoruz. Bunun yüzde 11,4'lük kısmı sanayide büyüme. Yani 2020'de çalıştık ve sanayide büyüyerek önümüzdeki hedeflere ulaşmış olacağız. Bu sektöre ASKON olarak her zaman destek olacağız." diye konuştu.

Aydın, hazır giyim sektörünün en önemli temsilcilerinden olarak TİGSAD'ın önümüzdeki dönem projeleriyle daha şimdiden göz doldurduğunu söyledi.

Toplantı sonunda, "Linexpo Streetfest"in sponsorluk alanları için özel görüşmeler gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu