Tüketici "kendi toprağında yetişen" Çanakkale domatesi için haziran sonunu bekleyecek

Çanakkale'de Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda domates fideleri toprakla buluşuyor.

Çanakkale'de Batak Ovası olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda domates fideleri toprakla buluşuyor.

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden "Çanakkale domatesi"nin ilk hasadına haziran ayı sonunda başlanıyor. Özellikle ekim-kasım döneminde lezzetlenen ürün, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda aralık sonuna kadar hasat edilebiliyor.

Bugünlerde özellikle büyükşehirlerde Çanakkale domatesi adıyla satış yapılsa da kendi ikliminde, toprağında kendi suyuyla yetişen ürün için tüketicilerin haziran sonunu beklemesi gerekiyor.

Hava şartları uygun olursa üretim aralık ayı ortalarına kadar sürüyor

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, AA muhabirine, bölgede domates fidesi dikimlerinin temmuz sonuna kadar sürdüğünü söyledi.

Çanakkale domatesi olarak anılan meşhur tarla domatesinin her yıl haziran ayı sonuna doğru pazar ve marketlerde yerini aldığını belirten Kaya, "Temmuzda dikilen fidelerden, uygun hava şartları oluşursa aralık ayının ortalarına kadar bölgemizde üretim devam eder." dedi.

Kaya, üretimi bol olan domatesin tadını bilen tüketicilerin aynı lezzeti aradığını dile getirdi.

Bu durumun, Çanakkale'nin havasının, suyunun ayrı güzelliklere ve özelliklere sahip olmasından kaynaklandığını vurgulayan Kaya, "Kazdağları'ndan gelen rüzgarlar, bereketli topraklar ve yağmurlarımız bu domatesin lezzetine lezzet katar. Ayrıca üreticilerimizin üretim safhalarındaki dikkatleri de buna büyük katkı sunmaktadır. Yöremizin üreticileri özellikle domates konusunda oldukça hassas davranmaktadır." diye konuştu.

"Şu anda tezgahlardaki ürün asla Çanakkale domatesi olamaz"

Kaya, Çanakkale'de fideleri henüz toprakla yeni buluşmuşken bilhassa büyükşehirlerde bu ürünün adı kullanılarak satış yapıldığına dikkati çekti.

Çanakkale domatesini tüketebilmek için haziranın son çeyreğinin görülmesi gerektiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Şu anda pazarlarda tezgaha çıkan, marketlerde satışa çıkan domatesler kesinlikle Çanakkale domatesi değildir. Bunların Çanakkale domatesi olması imkansızdır. Tezgahlarda gördüğünüz ancak üzerine 'Çanakkale domatesi' yazılan ürünler sera üretimi domateslerdir. Başka illerde, seralarda üretilmiş ürünlerdir. Haziran ayının son çeyreğinden önce Çanakkale'de kesinlikle domates üretimi gerçekleşmez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay