TÜGVA'nın Kitap Kurdu Yarışması'nda dereceye giren öğrenci ödüllendirildi
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TÜGVA'nın Kitap Kurdu Yarışması'nda dereceye giren öğrenci ödüllendirildi

10.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:26
TÜGVA'nın Kitap Kurdu Yarışması'nda dereceye giren öğrenci ödüllendirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nda dereceye giren öğrenci, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından ödüllendirildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması'nda dereceye giren öğrenci, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından ödüllendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 50 bin öğrencinin katıldığı yarışmada, Türkiye 5'incisi olan Kırıkkaleli öğrenci Mizra İnceköse, TÜGVA Kırıkkale İl Temsilcisi Çağrı Parlak ile Başkan Saygılı'yı ziyaret etti.

Öğrenciye çeşitli hediyeler veren Saygılı, "Kendi kişisel gelişimimiz ve toplumumuzun gelişimi için günümüzün belirli bir saatini okumaya ayırmalıyız. Bu yarışmayı da gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmesi ve örnek olması açısından önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Parlak da yarışmaya Türkiye'nin dört bir tarafından binlerce öğrencinin katıldığını belirterek, Kırıkkale'den bir öğrencinin yarışmada dereceye girmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.?????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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