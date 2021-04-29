TÜGVA'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TÜGVA'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

TÜGVA'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırıkkale İl Temsilciği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine verilmesi için 71 hediye çekini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'ye teslim etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırıkkale İl Temsilciği, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine verilmesi için 71 hediye çekini Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'ye teslim etti.

TÜGVA Kırıkkale İl Temsilcisi Çağrı Parlak, Tüfekçi'yi ziyaretinde yaptığı açıklamada, ramazan ayının, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumda yoğunluk kazandığı, ibadet hayatının zenginleştiği bir ay olduğunu belirtti.

Kendilerinin de bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle işinden ayrılan veya ihtiyaç sahibi olan aileler için bir şeyler yapmak istediklerini anlatan Parlak, şunları kaydetti:

"Vakıf olarak süreç içerisinde yardımlarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimize desteklerimiz yıl boyu periyodik devam ediyor. Ancak ramazan ayında yapılan yardımın ayrı bir önemi ve bereketi var. Ramazanın bereketini, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım eli uzatarak birlikte paylaşma düşüncesi ve üyelerimizin desteği ile hazırlanan ramazan hediye çeklerimizi 71 ailemize Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Tüfekçi aracılığıyla ulaştıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Duygu sömürüsü yapan dilencinin üzerinden 2 bin 200 lira ve 100 euro çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Vedat Bilgin Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hülya Avşar Meral Kaplan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Diego Cüneyt Çakır Ünal Karaman Özgür Yankaya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TÜGVA'dan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:43:41. #1.14#

title