Tuğba Özay kimdir? Tuğba Özay hayatı ve biyografisi! Tuğba Özay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tuğba Özay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tuğba Özay hakkında merak edilenler. Tuğba Özay hayatı ve biyografisi. Tuğba Özay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tuğba Özay merak konusu oldu. İşte Tuğba Özay hakkında merak edilen Tuğba Özay kimdir, Tuğba Özay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Şubat 1978

Kaç yaşında: 43 yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,8 m

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur.

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış,daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir. Oyunculuk kariyerinde de başarılara imza atan Tuğba Özay, 2017 yılında ise engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından "Yılın Oyuncusu" seçilmiştir.

1996 sonrası kariyerinin temel taşları şu şekilde sıralanabilir:

1997'de Mahsun Kırmızıgül ile "Hemşerim" TV dizisinde oynamış, "Aynalı Tahir" TV dizisinde bir yardımcı rol üstlenmştir.

1998'de bir özel TV kanalında otomobil dünyası temalı bir program sunmuştur.

1999'de "Çiçek Taksi" TV dizisinde oynamıştır.

Sonraki yıllarda, "Zehirli Çiçek", "Yapayalnız" ve "Bizim Otel" gibi TV dizilerinde önemli roller almıştır.

Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sunmuştur.

2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken-model seçilmiştir.

Ferhan Şensoy'un sahneye koyduğu "Dün Gece Ormanda Çok Komik Bir Şey Oldu" oyununda rol almıştır.

Abdullah Şahin tiyatrosunda adını kendisinin koyduğu Tanıştırayım Burası Türkiye adlı oyunda yer aldı.

Özay, "Dekolte" ve "Melekler Evi" adlı müzik eğlence programları sunuculuklarının yanı sıra, Fısıltı Dergisi, Zeyn Ayakkabı, Jandarma Güçlendirme Vakfı, Sabah Gazetesi, Star Live Dergisi, Schlafgut, Burada Dergisi reklam filmlerinde rol aldı. Ayrıca 1994'te Nuray Hafiftaş ve Ufuk Bigay'ın, 1995'te Alihan ve Gökhan Güney'in, 1997'de Mahsun Kırmızıgül'ün, 1998'de Ferhat Güzel'in kliplerinde rol alan Özay, Yaşar Günaçgün, Selami Şahin, Arto ve Demet Akalın'ın kliplerinde de oynadı.

2003 yılında Tuğba Özay'la Fitness adlı Aerobik VCD ve DVD'sini yaptı. Kısa bir süre sonra kariyerindeki 10 yıl anısına Best of Tuğba Özay kataloğunu hayata geçirdi. Katalogdan elde edilen gelirle Tuğba Özay, Ankara Çubuk'da hortum felaketinde yıkılan köy okulunu yeniden yaptırdı.

Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde İtalyan iş adamı Ludovic Fattizzo ile evlendi. 4 yıl sonra boşanma kararı alan Özay, 6 yıl sonra 2015 yılında boşanabildi.

Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishane günlerinin anılarını, Doğan Kitap'la anlaşarak Haziran 2008'de "Bedel" adı altında kitaplaştırdı.

2010 yılında ilk albümü Armoni, 2011 yılında ikinci albümü Üç Nokta yayınlanmıştır.