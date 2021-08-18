TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kuraklığa dayanıklı yem bitkisi ekimi teşvik edilmeli"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuraklık nedeniyle yaşanan yem sıkıntısının önüne geçilmesi için kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin ekiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kuraklık nedeniyle yaşanan yem sıkıntısının önüne geçilmesi için kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin ekiminin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Çelik, "Su ihtiyacı olmayan ya da suya daha az ihtiyaç duyan korunga gibi yem bitkilerinin ekimine önem vermeliyiz" dedi. Çelik, illerde kurulan Mera Komisyonları'nda yetiştiricilerden de bir temsilcinin doğal üye olarak yer almasını istedi.

TÜDKİYEB Ege Bölgesi İl Birlik Başkanları İstişare ve Dayanışma Toplantısı Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik Başkanlığında düzenlenen toplantıda, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda konuşan Genel Başkan Nihat Çelik, kuraklık nedeniyle yetiştiricilerin yem sorunu yaşadığına dikkat çekerek, "Bu durum hayvancılığımızın kaba yem ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalarda kuraklığa dayanıklı yem bitkisi türlerinin kullanılmasını gündeme getirmiştir" dedi.

Yetiştiricilerin yem sorunu yaşamaması için kuraklığa dayanıklı ürünlerin ekiminin yapılmasını ve teşvik edilmesini isteyen Genel Başkan Nihat Çelik, "Kuraklığa dayanıklı, su ihtiyacı olmayan ya da daha az olan yem bitkilerinin ekimine önem vermeliyiz. Az su tüketen, kuraklığa dayanıklı korunga, buğday, arpa, tritikale, yulaf gibi yem bitkilerinin üretimi yapılmalı. Kuraklığa dayanıklı olan korunga, Macar fiği, adi fiğ, sorgum otu, yonca, kırmızı üçgül, Sarıtaş yoncası gibi türlerin ilgili araştırma kuruluşlarınca verim, kalite, adaptasyon gibi kriterler yönünden çalışmaları yapılmalı, yetiştiricilere tavsiye edilmelidir" diye konuştu.

Çelik, ekime uygun olan hazine arazilerinin de yem ihtiyacının karşılanması için ekime açılmasını istedi. Genel Başkan Çelik, yem fiyatlarının artırılması üzerine Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin talimatları ile TMO'nun piyasaya müdahalesiyle yem fiyatlarında yüzde 20-30 gibi bir düşüş yaşandığını belirterek, "Bu da yetiştiricileri sevindirmiştir. Bu konuda Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere TMO Genel Müdürü Sayın Ahmet Güldal'a teşekkürlerimizi sunar ve bu uygun fiyatlı yem satışının devam etmesini talep ederiz" dedi.

"Suyu tasarruflu kullanalım"

Kuraklık tehdidi karşısında özellikle su kaynaklarının bilinçli kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Genel Başkan Çelik, acilen tüm tarım arazilerinde modern sulama yöntemlerine geçilmesi gerektiğini söyledi. Tarımsal sulamada su tasarrufu için yapılması gerekenleri de anlatan Çelik, "İsraf edenin sonu iflastır. Suyu bilinçli kullanmadıkça her şeyi tehdit eder. Tarlaların büyük kısmında halen gelişigüzel sulama yapılıyor. Otomatik damlama sulama sistemiyle tasarrufa önem vermeliyiz. Basınçlı sulama sistemleri yetiştiricilerimize tamamen hibe şeklinde verilmeli, gölet ve baraj gibi sulama yatırımları tamamlanmalı, su iletim kanalları rehabilite edilmeli, hızla kapalı sisteme geçilmeli" ifadelerini kullandı.

"İl mera komisyonlarında doğal üye olmalıyız"

Küçükbaş hayvancılık için meraların önemine dikkat çeken Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, illerde kurulan Mera Komisyonları'nda yetiştiricilerden de bir temsilcinin doğal üye olarak yer almasını istedi.

İl Mera Komisyonlarında, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinden temsilci alınmadığını, Komisyona bağlı olarak oluşturulan teknik ekiplerde de temsilci bulunmadığını dile getiren Çelik, "Koyun ve keçi yetiştiricilerinin temsilcisi olan Birliklerimiz, özellikle kendi bölgelerindeki meraların mevcut durumu, otlatma kapasitesi gibi konulara vakıftır. Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinden temsilcinin bulunması, meralarımızla ilgili Kanunun ve ikincil mevzuatın başarılı bir şekilde uygulanmasının yanı sıra mevsimlik olarak kullanılan yaylak ve kışlakların otlatma kapasitesi ve otlatma periyotlarının planlanması gibi konularda da önemli rol oynayacak, katkı sağlayacaklardır. Bu nedenle illerde faaliyet gösteren birlik temsilcilerimiz Mera Komisyonlarında 'Doğal Üye' olarak yer almalıdırlar. Zira oluşturulacak Teknik Ekiplerde yer alacak olan Birlik Temsilcilerimiz de tespit, ölçme, harita yapma gibi çalışmalar için aynı şekilde katkı sağlayacaklardır. Böylece küçükbaş hayvanlarımızın meralardan faydalanma kabiliyetini artıracak, hayvan sayımızı da yükseltecektir. Bu durum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, her nüfus başına bir küçükbaş olmak üzere hedef koyması ve bu hedefe ulaşmak için de Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin küçükbaş hayvancılığa daha önce olmayan destekler getirmesi, küçükbaş varlığımızın en az 90 milyona çıkarılması hedefine ulaşmamızı da sağlayacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı