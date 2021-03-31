TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Levent Kızıltan seçildi
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TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Levent Kızıltan seçildi

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Levent Kızıltan seçildi

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine derneğin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürüten Levent Kızıltan seçildi.

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Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine derneğin yönetim kurulu başkan yardımcılığını yürüten Levent Kızıltan seçildi.

TÜBİSAD'dan yapılan açıklamaya göre, derneğin olağan genel kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda 21 asil 9 yedek yönetim kurulu üyesi belirlenirken, yönetim kurulu başkanı Levent Kızıltan oldu.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kızıltan, burada yaptığı konuşmada, bundan sonraki hayatlarının her alanında en önemli bileşenlerin önce insan, sonra teknoloji olacağını bildirdi.

"Dernek olarak önceliğimiz ülkemizin teknoloji konusunda gerçekçi ve fark yaratan bir atılım yapmasıdır." ifadesini kullanan Kızıltan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu çerçevede yeni dönemdeki amaç, sektörün 'sadece' pazar olarak büyümesi değil, büyürken içinde ülke kaynaklarının da geniş şekilde yer aldığı, üretim ve servis alanlarında yetkinliklerimizin geliştiği bir düzeni tanımlamak, kamu desteklerini de alarak ekonomik büyüklüğe teknolojide yaratıcılık ve üretim becerilerini de eklemek olmalıdır. Sivil toplumun kamu ve kamu idaresi ile yakın iş birliğinin dünyadaki çok başarılı örneklerini, kamunun politika yapıcılığındaki gücünün özel sektörün dinamizminin ve başarısının yolunu açtığı bileşimlerde görüyoruz. Çok değerli teknoloji kaynaklarımıza ülkemizde fırsatlar yaratmak zorundayız."

Yönetim kurulu asil üyeleri

Açıklamada verilen bilgiye göre, TÜBİSAD Yönetim Kurulu'nda yer alan asil üyeler şu şekilde:

"Gantek'ten Ahmet Öngün, Etiya'dan Aslan Doğan, Veripark'tan Aslı Derbent, Index'ten Atilla Kayalıoğlu, Netmarble'den Barış Özistek, Logo/eLogo'dan Başak Kural, Amazon WS'den Burak Aydın, sahibinden.com'dan Burak Ertaş, Cisco'dan Didem Duru, HP'den Emre Alaman, Lenovo'dan Emre Hantaloğlu, Escort'tan İbrahim Özer, Eczacıbaşı Bilişim'den Levent Kızıltan, Microsoft'tan Levent Özbilgin, Koç Sistem'den Mehmet Ali Akarca, Fineksus'tan Mehmet Ali Tombalak, Softech'ten Melih Murat Ertem, Datamarket'ten Murat Boyla, SAP'den Uğur Candan, IBM'den Volkan Sözmen ve Inveon'dan Yomi Kastro."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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