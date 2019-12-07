TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu: "En çok Balkanlı öğrenci Trakya Üniversitesinde"

07.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:24

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak Balkanlar'ı misyon edindiklerini belirterek, "Trakya Üniversitesi, Türkiye'de en çok Balkanlı öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitedir." dedi.

Prof. Dr. Tabakoğlu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından TÜ ev sahipliğinde düzenlenen "5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"nda "Balkanlar ve Gelecek" başlıklı bir konferans verdi.

Rektör Tabakoğlu, Edirne'nin tarih boyunca Balkanlar'ın en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu ifade ederek 1488 yılında 2. Bayezid tarafından yaptırılan Edirne Darüşşifası'nda dönemin en ileri tıp ve eğitimlerinin verildiğini dile getirdi.

Trakya Üniversitesinin geçmişten aldığı mirası ileri taşımak için çalıştığını belirten Tabakoğlu, Türkiye'den, Balkanlar'dan ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencilerin Edirne'de eğitim aldığını söyledi.

Balkanlar alanında uzmanlaşan bir üniversite olduklarını vurgulayan Tabakoğlu şunları kaydetti:

"Üniversite olarak misyonumuz, Balkanlar. 12 Balkan ülkesiyle birebir temastayız. Balkanlar'daki pek çok üniversiteyle ikili anlaşmalar yaptık. Üniversitemizde 63 ülkeden 4 bin 200 uluslararası öğrencimiz var. Bunların 3 bin 50'sini Balkanlar'dan gelen öğrencilerimiz oluşturuyor. Türkiye'de en çok Balkanlı öğrencinin öğrenim gördüğü üniversite Trakya Üniversitesi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan biner öğrencimiz var. Bu ülkeleri diğer Kosova ve Makedonya gibi Balkan ülkeleri takip ediyor. 2023 hedefimiz ise 10 bin uluslararası öğrenci. Bunun için önemli çalışmalar yapıyoruz."

Rektör Tabakoğlu, uluslararası öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak için harç kredilerini düşürdüklerini ve "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasıyla uluslararası öğrencilere burs imkanı sunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA