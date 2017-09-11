Tsipras: "Grexit Bitti Şimdi Grinvest"

Yaklaşık 8 yıldır yaşanan ekonomik krizden ve Avrupa Briliği'nden ayrılma tartışmalarından sadece 2 yıl sonra, Yunanistan ekonomisi canlanmaya başladı.



Başbakan Alexis Tsipras, ülkesindeki ekonomik durumun değiştiğini, AB'den çıkmaya hazırlanan bir Yunanistan'dan uzaklaşıp, artık yatırım yapılan bir ülkeye dönüştüklerini söyledi.



Tsipras, 82. Selanik Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yaptığı konuşmada bu değişimi "Grexit değil artık Grinvest" sözleriyle tanımladı.



Başbakan Tsipras, güçlü bir büyümenin desteğiyle, ülkelerini son kurtarma programından Ağustos 2018'de başarılı bir şekilde çıkaracaklarını, Yunanistan'ın 7 yıldır süren kemer sıkma politikalarından kurtulacağını dile getirdi.



Yunan Başbakanı, yalnızca 2015 yılında 500 bin istihdam yarattıklarını, bunun son 16 yılın rekoru olduğunu ve 2017 yılı sonu için yüzde 2 oranında büyüme beklediklerini açıkladı.



Tsipras, ekonomi düzeldiğinde, işçilere, gençlere ve küçük işletmelere daha çok destek vereceklerini taahhüt etti.



Ancak Tsipras konuşurken, işçi sendikalarının çağrısı üzerine kent merkezinde toplanan binlerce Yunanlı, hükümetin ekonomik politikalarını protesto etti. Kent merkezinden Fuar salonuna yürüyen işçilerle polis arasında yer yer arbede yaşandı.



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Tags: Yunanistan IMF Tasarruf Yunanistan politikası Aleksi Çipras Gepost: 11 september 2017