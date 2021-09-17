TSE'den 'ayna komiteler' kampanyası

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Adana'da düzenlenen "Standartlara Yön Ver" seminerinde sanayicileri "ayna komitelere" katılmaya davet etti.

Adana'da Divan Oteli'nde gerçekleştirilen "Standarda Yön Ver" seminerinin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Adem Şahin, standartların sanayicilere bilgi ve teknoloji transferi, çevreci, kaliteli, güvenli üretim ve tüketim için aracılık ettiğini, ekonominin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak büyük bir katkı sağladığını söyledi. Şahin, "Bizler, yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen iş insanlarımıza, bunun ön önemli parçalarından birinin standartlar olduğunu hatırlatmak isteriz. Çünkü standartlar; üreticilerimizi ve sanayicimizi daha rekabetçi yapacak, sanayicilerimizin ürünlerinin ve markalarının dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacaktır. Ülkemizi dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarımızın standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceği kanaatindeyiz. Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur. Hatırlatmak isteriz ki rekabette üstün hale gelmek, öne çıkmak istiyorsanız, ürünlerinizi belli standartlarda üretmelisiniz. Ayrıca sunduğunuz hizmetlerinizin ve üretimlerinizin standarda uygun olması gerekir. Çünkü standarda uygun üretim olmadan, rekabet edemez, belirlenen hedeflerinize ulaşamazsınız" dedi.

Sanayicileri ve üniversiteleri ayna komitelere katılmaya, standartlara yön vermeye davet eden Şahin, "Biliyoruz ki güçlü ülke standardı olan ve standartları belirleyen ülkedir. ve diyoruz ki standardı belirleyen ticaretin kuralını yazar. Bu sebeplerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın sanayicimize büyük katma değer sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektöre katkı sağlayacaktır. Saydığım ve sayamadığım nedenlerle sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmaların yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içerisinde olması temennimizdir. TSE olarak bizler tüm paydaşlarımızın standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara görüşlerinin yansıması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde standartlara katkı sunabilecek tüm paydaşlar ile bir araya geliyor, ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya çalışıyoruz. Ayna komitelerin oluşturduğu uzlaşılmış kararları uluslararası standart teşkilatlarına ülke görüşümüz olarak iletiyoruz. Sanayicilerimizin, üniversitelerimizin ve tüketici birliklerimizin Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde bulunması ve katkı vermesi durumunda standartların daha kapsayıcı olacağına, ihtiyaçları da karşılayacağına inanıyoruz. TSE olarak standart hazırlama faaliyetlerine katılımın sağlanması ve kullanımının teşvik edilmesindeki hedefimiz; standartların ekonomimize ve büyümesine olan katkısının artırılmasıdır" diye konuştu.

Adana Hacı Sabancı OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Bora, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe birer konuşma gerçekleştirdi.

Verilen arada sonra "Türkiye'de ve Dünya'da Standardizasyon", "Adana Üretim Portföyü ve Standardizasyon Çalışmaları", "Sanayicilerin Ayna Komitelerdeki Rolü", "Standardizasyonda Üniversite-Sanayi İşbirliği" panelleri ve "Proje ve Standardizasyon Platformu Tanıtım Sunumu" ile program son buldu. - ADANA