Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadelede hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"nin müzakerelerini durdurması ABD'de krize neden oldu. Bu karar sonrası ABD borsaları ve altında sert düşüş yaşandı.

Trump, Twitter üzerinden, Demokratlar ile aylardır devam eden teşvik paketi müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"KAZANIRSAM BÜYÜK BİR TEŞVİK YASASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Trump, "Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP AÇIKLAMASINDA ABD EKONOMİSİNİ ÖVDÜ

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'dan teşvik paketi yerine ABD Yüksek Mahkemesi yargıcı adayı Amy Coney Barrett'in onaylanmasına odaklanmasını rica eden Trump, ekonominin çok iyi gittiğini, borsanın rekor seviyelerde olduğunu, istihdamın rekor rakamlarla iyileştiğini ve ABD'nin ekonomik toparlanmada dünyaya liderlik ettiğini kaydetti.

BORSA VE ALTIN SERT DÜŞTÜ

Trump'ın teşvik paketine yönelik açıklamalarının ardından New York borsasında endeksler ve altının ons fiyatı hızlı bir düşüş gösterdi. Altının ons fiyatı yüzde 1'lik düşüşle 1900 dolar seviyesinin altına geriledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, teşvik paketine ilişkin son günlerde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, ancak ikilinin görüşmelerinde herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı.