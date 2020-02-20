Trump'ın eski danışmanına Kongre'ye yalan söylemekten 3 yıl 4 ay hapis
Başkent Washington'da, Stone'un, aralarında "Kongreye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" maddelerinin de bulunduğu 7 suçtan yargılandığı davada bugün karar verildi.
20.02.2020 21:37 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:37
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde danışmanlığını yapan ve Rusya soruşturmasında ismi geçen Roger Stone, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Başkent Washington'da, Stone'un, aralarında "Kongreye yalan söylemek" ve "adaleti engellemek" maddelerinin de bulunduğu 7 suçtan yargılandığı davada bugün karar verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com