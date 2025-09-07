TRT 1 canlı izle! Filenin Sultanlar Türkiye İtalya TRT 1 izle (TÜRKİYE İTALYA)!

Yarı finalde ise Japonya ile karşılaşan millilerimiz, etkili oyunlarıyla sahadan zaferle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Türkiye, bu sonuçla tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finalinde yer alarak unutulmaz bir başarıya ulaştı. Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği bu büyük mücadelede rakibimiz İtalya olacak. Final müsabakası TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak; "Filenin Sultanları Türkiye–İtalya maçı canlı izle" aramaları da taraftarların gündeminde.

TARİHİ BAŞARI: FİLENİN SULTANLARI FİNALDE

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş'ın yönetimindeki Japonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da başlayan karşılaşma, millilerimizin unutulmaz zaferiyle sona erdi.

Mücadelenin başında skor 6-6'ya kadar dengede devam etti. Ardından peş peşe sayılar bulan Japonya 8-6 öne geçti. Millilerimiz 10-10'da beraberliği yakalasa da savunmada etkili olan rakip, farkı açarak ilk seti 25-16 kazanıp 1-0 öne geçti.

İkinci sete hızlı giren Filenin Sultanları, Vargas ve kaptan Eda Erdem'in sayılarıyla kontrolü ele aldı. Bloklarda da üstünlüğünü gösteren millilerimiz seti 25-17 kazanarak durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü sette Melissa Vargas ve Eda Erdem yine ön plana çıktı. Türkiye 4-7 öne geçti ve bu avantajını set boyunca sürdürdü. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen millilerimiz seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette oyun uzun süre başa baş ilerledi. 6-6 ve 14-14'te eşitlik bozulmadı. Japonya farkı açmak istese de milliler kritik anlarda servisleriyle oyunda kaldı. 24-24'lük eşitlik sonrası büyük ralliler yaşandı. Türkiye seti 27-25, maçı ise 3-1 kazanarak tarihi finale adını yazdırdı.

FİNALDEKİ RAKİP İTALYA

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda ilk kez finale çıkan Türkiye'nin rakibi, Brezilya'yı eleyen İtalya oldu.

TÜRKİYE – İTALYA FİNAL MAÇI TARİHİ

Büyük final 7 Eylül Pazar günü Bangkok'taki Indoor Huamark Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 15.30'da başladı.

FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasındaki dev final TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 izlemek için tıklayınız.