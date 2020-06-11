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Trendyol "babaların tercihini" karşılıyor

Trendyol'da, gömlek, polo yaka t-shirt ve parfüm klasik Babalar Günü hediyeleri olarak öne çıkarken, en çok tercih edilen diğer hediyeler cüzdan, takım elbise ve forma oldu.

Trendyol
11.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:00

Trendyol'da, gömlek, polo yaka t-shirt ve parfüm klasik Babalar Günü hediyeleri olarak öne çıkarken, en çok tercih edilen diğer hediyeler cüzdan, takım elbise ve forma oldu.

Firmadan yapılan açıklamada, Trendyol'da her tarza uygun milyonlarca ürününün babalarını mutlu etmek isteyenleri beklediği bildirildi.

Özel günlerde hediye seçmeyi keyifli bir aktiviteye çeviren Trendyol, bu yıl da Babalar Günü alışverişinin en çok tercih edilen adresi oldu. Trendyol Babalar Günü özel butiğinde her tarza hitap eden yüzlerce kategoride milyonlarca ürünü uygun fiyat ve yüksek marka çeşitliliği ile babasını sürpriz bir hediyeyle mutlu etmek isteyenlerle buluşturuyor.

Gömlek, polo yaka t-shirt ve parfümden vazgeçilmedi

Trendyol, Babalar Günü'ne kısa bir süre hediyesini henüz seçemeyenler için en çok talep edilen ürünleri de açıkladı. Gömlek, polo yaka t-shirt ve parfüm klasik Babalar Günü hediyeleri olarak öne çıkarken, en çok tercih edilen diğer hediyeler cüzdan, takım elbise ve forma oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da giyim kategorisinde en çok tercih edilen ürün gömlek oldu. Bunu sırasıyla polo yaka t-shirt ve takım elbise takip etti. Bakımlı babalar için ise en çok traş makineleri ve parfüm tercih edildi. Eşofman takımı, halı saha ayakkabısı ve forma ise sportif babalara alınan hediyeler arasında yer aldı.

Teknoloji ürünleri de bu yıl en çok tercih edilen ürünler oldu. Teknoloji kategorisinde laptop, akıllı saat ve dijital fotoğraf makinesi yoğun ilgi gördü. Laptop ve evrak çantaları, kravat ve motosiklet kaskları da tercih edilen farklı hediyeler arasında yer aldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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