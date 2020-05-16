Trakya Üniversitesinin organizasyonuyla "Balkan çocuk müzik konserleri"
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Trakya Üniversitesinin organizasyonuyla "Balkan çocuk müzik konserleri"

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 28 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen '1. Uluslararası Balkan Çocuk Müzik Festivali'nin, bu yıl düzenlenmesi planlanan 2.'si, Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Trakya Üniversitesinin organizasyonuyla
16.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:42

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 28 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen '1. Uluslararası Balkan Çocuk Müzik Festivali'nin, bu yıl düzenlenmesi planlanan 2.'si, Covid-19 salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararının ardından, 2019'da festivale katılan bazı öğrenciler, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te, Youtube (Online Balkan Çocuk Müzik Konserleri) ve Instagram (balkancocukfest) üzerinden bir hazırlık konseri gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi ve Festival Koordinatörü Doç. Çisem Önver Zafer, "2019 yılında başlattığımız ve yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Balkan Çocuk Müzik Festivali'nin 2.'sini, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl ne yazık ki Nisan ayında gerçekleştiremedik. Festivali bu sene, Ekim ya da Kasım aylarında düzenlemeyi planlıyoruz. 2. Uluslararası Balkan Çocuk Müzik Festivali öncesinde, geçtiğimiz yıl bu festivale katılan bazı öğrencilerimiz, evlerinde yapacakları video kayıtlarla bir ön hazırlık konseri gerçekleştirecek. 6-18 yaş arasındaki çocukların katılacağı ve korana virüs günlerinde hem çocuklarımızın hem de izleyicilerin moral bulacağı çok keyifli bir hazırlık konseri olacağına inanıyor, herkesi bu keyifli konseri izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen ve çocukların piyano, keman, flüt, viyonlonsel, klarnet, viyola, kontrabas, bateri ve gitardan oluşacak enstrümanlarla bir performans sergileyeceği "Online Balkan Çocuk Müzik Konserleri", "balkancocukfest" Instagram adresi ve "Uluslararası Balkan Çocuk Müzik Festivali" Youtube kanalı üzerinden, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü saat 14.00'ten itibaren izlenebilecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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