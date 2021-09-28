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Trakya Üniversitesi'nden özel yurt ücreti ve ev kiralarına karşı 'duyarlılık' çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesi'nden özel yurt ücreti ve ev kiralarına karşı 'duyarlılık' çağrısı

TRAKYA Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin özel yurt ücretleri ve ev kiralarındaki artışla ilgili şikayetleri üzerine kentteki esnaf ve ev sahiplerine duyarlılık çağrısında bulundu.

EDİRNE (DHA) - TRAKYA Üniversitesi Rektörlüğü, öğrencilerin özel yurt ücretleri ve ev kiralarındaki artışla ilgili şikayetleri üzerine kentteki esnaf ve ev sahiplerine duyarlılık çağrısında bulundu.

Trakya Üniversitesi'nin resmi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son günlerde ev kiraları ve özel yurt fiyatlarındaki orantısız artış nedeniyle öğrencilerin yaşadığı sorunlarla ilgili haberler in yakından takip edildiği ve birçok öğrencinin bu konudaki haklı şikayetlerinin dinlendiği belirtildi. Gençlerin barınma konusundaki sıkıntılarının hep birlikte çözülebileceği ifade edilen açıklamada, "Ülkemize, milletimize hayırlı birer birey olmak adına eğitim hayatlarını sürdürmek için ailelerinden kilometrelerce uzaklara giden evlatlarımızın en temel hakkı olan barınma konusunda yaşadıkları sıkıntılar bizleri de fazlasıyla üzüyor. Elbette devlet yurtlarımız bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Ancak aynı hassasiyeti, şehrimizin esnafı ve ev sahiplerinden de geleceğimizin teminatı gençlerimiz adına bekliyoruz. Edirne halkının topyekun ortaya koyacağı iyi niyet ve hassasiyetin, bir iyilik hareketi olarak halka halka tüm Türkiye'ye yayılacağına gönülden inanıyoruz" denildi.

BARINMA SORUNU YAŞAYANLAR İÇİN İLETİŞİM HATTI

Edirne'nin, yüzlerce yıldır hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle nam saldığına işaret edilen açıklamada, "Bu anlayışın güçlenerek devam edeceğine, ev sahiplerinin öğrencilerimize karşı daha duyarlı ve anlayışlı davranacağına inancımız sonsuz. Bu vesileyle Trakya Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin barınma sorununu çözebilmek adına bir iletişim hattı oluşturduğumuzu da ifade etmek istiyoruz. Barınma ile ilgili sorun yaşayan tüm öğrencilerimiz bize 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 17.00'ye kadar skdb@trakya.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilir" ifadeleri kullanıldı.


Trakya Üniversitesi'nden özel yurt ücreti ve ev kiralarına karşı 'duyarlılık' çağrısı

Trakya Üniversitesi'nden özel yurt ücreti ve ev kiralarına karşı 'duyarlılık' çağrısı

Trakya Üniversitesi'nden özel yurt ücreti ve ev kiralarına karşı 'duyarlılık' çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trakya Üniversitesi'nden özel yurt ücreti ve ev kiralarına karşı 'duyarlılık' çağrısı - Haberler
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