Trakya'da vatandaşlar cuma namazını ikametlerine en yakın camilerde kıldı

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde bayramın ikinci günü cuma namazlarını evlerine en yakın camilerde kıldı.

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde bayramın ikinci günü cuma namazlarını evlerine en yakın camilerde kıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar namazlarını, yanlarında getirdikleri seccadelerde eda etti.

Edirne'de başta Selimiye Camisi olmak üzere kent genelindeki camilerde cuma namazı kılındı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde vatandaşlar Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi başta olmak üzere kentteki birçok camide cuma namazını kıldı.

Vatandaşlar Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeli saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namazını cami avlusunda kıldı.

Tekirdağ'da da vatandaşlar, ikametlerine en yakın camilere giderek namazlarını eda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar