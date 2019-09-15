Traktörün altında kalan suriyeli hilef, ağır yaralandı

15.09.2019 21:07

ÇANAKKALE 'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yeniceköy'de Suriyeli Azel Hilef'in (23) kullandığı traktör yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Hilef, ağır şekilde yaralandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Yeniceköy kırsalında, bugün saat 18.00 civarında İbrahim Aktaş'a (55) ait plakasız traktörü kullanan Azel Hilef direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ahşap elektrik direğine çarpan traktör, direği kırarak tarlaya yuvarlandı ve ters döndü. Traktörde bulunan Azel Hilef ters dönen traktörün altında kalırken, yanındaki Janid El Hamud (32) kendini atarak tarlaya düştü. Kepçeyle kaldırılan traktörün altından çıkarılan Hilef ile diğer yaralı Hamud'un ilk müdahaleleri olay yerine çağrılan 112 Acil ekibi tarafından gerçekleştirildi. Traktörden atlayanHamud kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ağır şekilde yaralanan Hilaf, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA