Trafikte en çok sinirlenenler hangi marka araç kullanıyor?

17.01.2020 12:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:13

Fransa'da yapılan bir kamuoyu araştırmasında sürücülerin trafikte sinirlenmeleri ile kullandıkları araçların markası arasındaki bağ incelendi. Atomik Research adlı kuruluşun anketine göre trafikte en çok sinirlenenler Audi sürücüleri oldu. Ankete katılan Audi marka otomobil kullanan sürücülerin yüzde 35'i trafikte sık sık sinirlendiğini belirtti.



Audi'yi yine aynı oranlar Kia sürücüleri takip ediyor. Trafikte en çok sinirlenenler listesinde ilk sıralarda Alman markaları tercih edenler bulunuyor. BMW ve Mercedes kullanıcıları yüzde 31 oranıyla Audi ve Kia'yı takip ediyor. Euronews.com'da Görüntüle