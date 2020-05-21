Trafik yoğunluğu
E5 Cevizlibağ otoyolunda trafik yoğunluğundan detaylar İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş yapılmasının ardından, trafiğe çıkan araç sayısında artış gözlendi.
21.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:32
E5 Cevizlibağ otoyolunda trafik yoğunluğundan detaylar
İSTANBUL - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş yapılmasının ardından, trafiğe çıkan araç sayısında artış gözlendi.
Kaynak: AA