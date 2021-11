Trafik parkı destekçilerine teşekkür belgesi verildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın hazırlık aşamasında destek sağlayan kişilere teşekkür belgesi verildi.

Ertuğrulgazi mahallesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu açılış töreninde hizmete giren Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda bugün teşekkür belgesi dağıtım töreni düzenlendi. Toplamda 1 milyon 200 bin liraya mal olan park için İçişleri Bakanlığı tarafından 1 milyon lira hibe edilirken kalan 200 bin liralık kısım Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılandı. Eskişehir'de hizmet veren özel firmalar ve kamu kurumlarının da destekleriyle tamamlanan parkta bugün düzenlenen törenle Vali Erol Ayyıldız tarafından teşekkür belgeleri dağıtıldı.

Parkın hazırlanması için çalışmalarda büyük çaba gösteren Vali Yardımcısı İsmail Soykan, törende yaptığı konuşmasında, özel firma ve kamu kurumlarından alınan destekleri açıkladı.

Yardımcısından sonra söz alan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ise, "Emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hayırla yapılan her şey miktar olarak değil gönül olarak eşittir. Yani gönülden yapılan hayırda miktar hiç önemli değildir. Bu alanın ortaya çıkmasında, çocuklarımızın eğitimine emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burası fazlasıyla önemli bir tesis ve eğitimin bir parçası olacak. Çünkü trafik en çok can kaybı yaşadığımız alanlardan birisi. Bu konuda yapılacak ne varsa önemli olduğunu düşünüyoruz. Hayata yeni başlayan gençlerimizin eğitilerek hazırlanmasının da her şeyden önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu eserin ilimize, eğitimimize hayırlı olmasını ve gençlerimizin trafik hayatına erken yaşta hazırlanarak bilinçlendirilmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Vali Yardımcısı İsmail Soykan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, proje destekçileri ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Destekçilere teşekkür belgelerini dağıtan Vali Erol Ayyıldız, beraberindekilerle birlikte parkı inceledi. - ESKİŞEHİR