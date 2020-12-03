TRAFİK MAGANDASI ATTIĞI MAKASLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA YAKALANDI
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TRAFİK MAGANDASI ATTIĞI MAKASLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA YAKALANDI

03.12.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:52
TRAFİK MAGANDASI ATTIĞI MAKASLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞINCA YAKALANDI

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas atan sürücü yakalandı.

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas atan sürücü yakalandı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye bin 360 lira para cezası kesildi.

D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde 25 Kasım günü hız yaparak 'makas' atan sürücü trafiği tehlikeye attığı anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, trafik magandasını yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerin ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde sürücü yakalandı. Melih F.C.'nin sürücü belgesine, Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden geçici süre ile el koyuldu. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü dökümü: ----------------------Sürücünün emniyet müdürlüğüne giriş anı

-Sürücünün trafikte makas atma anları


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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