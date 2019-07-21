Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Medine Şeyilyurt (68) tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz gün Keçe köyünde meydana gelen trafik kazasında H.Y.(69) yönetiminde ki 57 AN 697 plakalı otomobil şarampole uçmuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.