Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

21.11.2019 00:44 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:46

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İlhan Akkuş'un (40) kullandığı 60 AAG 175 plakalı otomobil, Niksar kara yolu Bakışlı köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan sürücünün eşi Neriman Akkuş (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile çocukları Eymen ve Gonca Akkuş ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA