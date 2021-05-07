Trabzonsporlu futbolcu Djaniny baba oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Trabzonsporlu futbolcu Djaniny baba oldu

Trabzonsporlu futbolcu Djaniny baba oldu
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Spor

Trabzonspor'da forma giyen Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun erkek çocuğu oldu.

Trabzonspor'da forma giyen Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun erkek çocuğu oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Djaniny Semedo ve Marlini Sandy çiftinin bugün bir erkek çocukları dünyaya geldi. Portekiz'in Lizbon şehrinde dünyaya gelen ve Noah Djaniny ismini verdikleri üçüncü çocuklarına uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma
83 yaşındaki Ahmet dede, ziyaretine gelen Uğurcan Çakır'a akıl verdi: 25'i almadan sakın ayrılma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Diego Ozan Tufan Salih Uçan Serdar Aziz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonsporlu futbolcu Djaniny baba oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 21:01:37. #1.16#

title