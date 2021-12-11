Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi, ilk idmanına çıktı - Haberler Spor
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Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi, ilk idmanına çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi, ilk idmanına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Jean Evrard Kouassi de bordo-mavililerle ilk idmanına çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışma taktik ağırlıklı geçti. Bordo-mavililerin 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Kouassi de antrenmanda yer aldı. İdman öncesi Avcı ile görüşen Fildişili oyuncu, takım arkadaşlarıyla da tanıştı.

Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, havayolu ile bugün saat 16.30'da Antalya'ya hareket edecek. - TRABZON

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