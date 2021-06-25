Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı

Trabzonspor, çekimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü 'Kemençe'nin rüyası' videosunu büyük istek üzerine bu gece yayımladı.

Trabzonspor, çekimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü 'Kemençe'nin rüyası' videosunu büyük istek üzerine bu gece yayımladı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz" ifadelerine yer vererek büyük bir titizlikle hazırladığı videoyu yayımladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı