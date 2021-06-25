Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı

Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Trabzonspor, çekimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü 'Kemençe'nin rüyası' videosunu büyük istek üzerine bu gece yayımladı.

Trabzonspor, çekimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü 'Kemençe'nin rüyası' videosunu büyük istek üzerine bu gece yayımladı.

Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz" ifadelerine yer vererek büyük bir titizlikle hazırladığı videoyu yayımladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray'da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Merve Dizdar Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 10:14:33. #1.16#

title