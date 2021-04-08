Trabzonspor'un forvetleri, ikinci yarıda beklentinin altıda kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'un forvetleri, ikinci yarıda beklentinin altıda kaldı

Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Trabzonspor'un forvetleri, ikinci yarıda beklentinin altıda kaldı

Süper Lig'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor'da, forvet oyuncuları beklentinin altında kaldı.

Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi
Beşiktaş, Alanya'yı 3-0 mağlup etti ve liderliğini perçilendi
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı
Altay ve Uğurcan'ı çalıştıran Boğuşlu, aralarındaki farkı açıkladı

Süper Lig'in son haftalarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor'da, forvet oyuncuları beklentinin altında kaldı.

Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.

Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında 2 gol atarken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü deplasmanda 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.

Bordo-mavili takımın 3 forvet oyuncusu, ikinci yarıda atılan 15 golün 5'ini üretti.

Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 oyuncu Karadeniz ekibine ligde toplam 19 gollük katkı sağladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Hadise İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor'un forvetleri, ikinci yarıda beklentinin altıda kaldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:47:35. #1.16#
title