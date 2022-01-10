Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Union Berlin'in sol beki Tymoteusz Puchacz'ın kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in profesyonel futbolcusu Tymoteusz Puchacz'ın Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. İfadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Aleyna Keskin - Spor Haberleri

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