Trabzonspor milli oyuncularının dönüşünü bekliyor

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de 12'nci haftayı 30 puanla namağlup lider geçen Trabzonspor, 16 oyuncusunu milli takımlara gönderdi. Milli oyuncuların da takıma katılmasıyla bordo mavili takım 22 Kasım Pazartesi günü evinde oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir ve Yusuf Sarı A Milli Futbol Takımı'na, Muhammet Taha Tepe Ümit Milli Takımı'na Ahmet Can Kaplan, Kağan Moradaoğlu, Süleyman Cebeci, Ali Alperen Çelik ve Veysel Sönmezsoy ise U 19 Milli Takımı'na çağrıldı.

Bordo mavili takımda kart cezalısı Uğurcan Çakır, Fode Koita, Hüseyin Türkmen ve Anastasios Bakasetas'ın ligin 13'üncü haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giymesi beklenmiyor. Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş deplasmanında saklanarak oyundan çıkan Bakasetas'ın 14'üncü haftasında oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahada olması bekleniyor.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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