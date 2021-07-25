Trabzonspor, kampta döndüncü hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak
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Trabzonspor, kampta döndüncü hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak

Trabzonspor, kampta döndüncü hazırlık maçını Kasımpaşa ile oynayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri/nde sürdüren Trabzonspor, kamptaki dördüncü hazırlık maçını İstanbul ekibi Kasımpaşa ile yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri/nde sürdüren Trabzonspor, kamptaki dördüncü hazırlık maçını İstanbul ekibi Kasımpaşa ile yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını 3 etap halinde gerçekleştiren Trabzonspor ilk etabını 28 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri/nde yapmıştı. 4 Temmuz -28 Temmuz tarihlerinde ise 2 ve 3 etap çalışmalarını Riva'da sürdüren Trabzonspor, 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19: 00'da İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile dördüncü hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

Bordo-mavililer daha önce yaptığı üç hazırlık müsabakasından 2 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı. 14 Temmuz'da Ümraniyespor'u 5-3 mağlup eden Karadeniz ekibi, 22 Temmuz'da Bandırmaspor ile oynadığı hazırlık maçını ise 1-0 kazanmış, son oynadığı Başakşehir maçında ise rakibi ile golsüz berabere kalmıştı.

Gençleri yakından gördü

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon kurmayı planladığı ideal kadronun yanı sıra genç oyunculara da hazırlık maçlarında süre verdi. Performanslarını ve durumlarını yakından bildiği oyuncularla birlikte takıma yeni katılan isimlerin uyumlarına dikkat eden deneyimli teknik adam gelecek vaat eden ve yararlanabileceği oyuncuların mentol ve fiziksel açıdan yakın takip yaptı. Avcı, hazırlık müsabakalarında ise 27 oyuncuyu süre verdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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