Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Haberler | Spor

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta oynanan ve sezonun ilk yenilgisini aldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 2 günlük iznini tamamlayarak Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta oynanan ve sezonun ilk yenilgisini aldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrası 2 günlük iznini tamamlayarak Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Antalyaspor yenilgisini unutmak isteyen bordo-mavili oyuncular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon; diğer gruptaki oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Futbolcular, antrenmanı 5'e 2 ve rondo çalışmalarından sonra yaptıkları çift kale maç ile tamamladı. Trabzonspor'un devre arası öncesinde transfer ettiği Jean Evrard Kouassi de bu akşamki antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

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Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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