Trabzonspor-GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı GZT Giresunspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından Trabzonspor Yardımcı Teknik Direktörü Orhan Ak ile GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, açıklamalarda bulundu.

AK: İLK YARI KABUL EDEMEYECEĞİZ BİR OYUN VARDI

Transfer sorusu üzerine konuşan Keleş, "Transfer konusunu bu hafta çözeceğiz gibi görünüyor. Bugün 6 oyuncu eksikliğimiz vardı. Her mevkiimizi güçlendirmek istiyoruz, çalışmalar devam ediyor. Başkanımız bu konuda çalışıyor. Bu hafta transfer yasağını kaldıracağız. Görüştüğümüz oyuncular var" dedi.