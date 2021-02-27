Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
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Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

27.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:12
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 48 puanla dördüncü sırada bulunan bordo-mavililer, galip gelmesi halinde 51 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakalayacak.

2021 yılında yenilgisi yok

Trabzonspor'un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor.

Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi.

En son 26 Aralık 2020'de konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.

Ligde üst üste 8. galibiyet hedefi

Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.

Eksikler

Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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