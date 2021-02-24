Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

24.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:17
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. 

27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:  

26 ŞUBAT CUMA 16: 00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)16: 00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)19: 00 Beşiktaş  - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)27 ŞUBAT CUMARTESİ 13: 30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)13: 30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)16: 00 Çaykur Rizespor  - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)16: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)19: 00 Galatasaray  - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan) 28 ŞUBAT PAZAR 16: 00 Göztepe - Kasımpaşa  (Suat Arslanboğa)19: 00 Trabzonspor  - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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