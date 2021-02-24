Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek
24.02.2021 14:12 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:17
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
27'nci haftada görev alacak hakemler şöyle:26 ŞUBAT CUMA 16: 00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü (Erkan Özdamar)16: 00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)19: 00 Beşiktaş - Yukatel Denizlispor (Cüneyt Çakır)27 ŞUBAT CUMARTESİ 13: 30 Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (Atilla Karaoğlan)13: 30 Fatih Karagümrük - Aytemiz Alanyaspor (Volkan Bayarslan)16: 00 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor (Özgür Yankaya)16: 00 Fraport-TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus)19: 00 Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Mete Kalkavan) 28 ŞUBAT PAZAR 16: 00 Göztepe - Kasımpaşa (Suat Arslanboğa)19: 00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Yaşar Kemal Uğurlu)
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı