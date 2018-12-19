Trabzonspor Farklı Turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek adını son 16 Turu'na yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Batuhan Artaslan filelere gönderdi. 1-0 17. dakikada ceza sahası içinde Vahid Amiri'nin pasın topla buluşan Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-0 30. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Aykut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 35. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından filelere yolladı. 3-0
(İkinci yarı) 52. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Vahid Amiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0 79. dakikada Olcay'ın kale sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Parmak'ın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0
---KÜNYE---
Stat: Medical Park Hakemler: Bahattin Şimşek xxx, Kerem Ersoy xxx, Deniz Caner Özaral xxx Trabzonspor: Uğurcan xx (Arda Akbulut dk. 71 x), Kamil Ahmet Çörekçi xxx (Kucka dk. 64 x), Hosseini xxx, Batuhan Artaslan xxx, Ibanez xxx, Zeki Yavru xx, Murat Cem Akpınar xx (Semih Karadeniz dk. 77 x), Abdulkadir Parmak xx, Olcay Şahan xx, Vahid Amiri xxx, Ekuban xxx Yedekler: Muzaffer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Rodallega, Pereira, Novak, Nwakaeme Teknik Direktör: Ünal Karaman Sivas Belediyespor: Serkan Demirol x, Serkan Yavuz x, Ali Zorlu x, Ali Aydın x, Fatih x, Berkay x, Mustafa Aydın x, Güray x (Alpay dk. 57 x), Aykut x, Ercüment x (Gökhan dk. 64 x), Emrah x (Murat Akgül dk. 81 ?) Yedekler: Osman Şimşek, Eren Görür, Mehmet Fatih Ayık Teknik Direktör: Şenol Kürtçüoğlu Goller: Batuhan Artaslan (dk. 9), Ekuban (dk. 17 ve 35), Vahid Amiri (dk. 52), Abdulkadir Parmak (dk. 79) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Zeki Yavru (Trabzonspor), Fatih (Sivas Belediyespor)
(Gökmen Şahin/İHA)