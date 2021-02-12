Trabzonspor'da yeni transferler için imza töreni

Başkan Ağaoğlu: Ahlaklı 3 oyuncu transfer ettik"Para, Türkiye sınırları içinde kaldı""Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi"Bakasetas: Hayalim, kupalar kazanan bir takımın parçası olmaktıYunus Mallı: Bu şehirde futbolun ne anlama geldiğini biliyorumBerat Özdemir: Elimden...