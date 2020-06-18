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Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
18.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:17

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptakiler ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kasığından sakatlanan Anthony Nwakaeme antrenmana katılmazken Jose Sosa'nın ise salonda çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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