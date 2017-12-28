Trabzonlu Turizmciler Sümela Manastırı'nın Ziyarete Açılış Tarihinin Öne Çekilmesini İstiyor

Trabzonlu turizmciler Sümela Manastırı'nın ziyarete açılış tarihinin önce çekilmesini istiyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, Sümela Manastırı'nda devam eden restorasyon çalışmalarının hızlandırarak 2018 Ağustos ayı olarak açıklanan ziyarete açılış tarihini 2018 mayıs ayı olarak güncellemesini arzu ettiklerini söyledi.



Sümela Manastırı'nı içinde bulunduran Altındere Vadisi'nin restorasyon çalışmaları öncesi 2015 yılında altın yılını yaşadığını hatırlatan Çavga "Orman ve Su İşleri Bakanlığından aldığımız verilerine göre, 2012 yılında 57 bin 223 olan araç giriş sayısı 2015 yılında 87 bin 586 'e ulaşmış. 2016 yılında Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışması ve hain darbe girişiminin etkileri ile bu sayı 2012 yılının gerisine düşmüş ve 48 bin 777'e gerilemiştir. 2017 yılında darbe girişiminin etkilerini üzerimizden atmamıza rağmen bu sayı 51 bin 834'e kadar yükselebilmiştir. Taksi, minibüs, midibüs, otobüs ve motosiklet şeklindeki dağılımları tahmini olarak kişi sayısına uyarladığımızda (tahmini taksi: 4 kişi, minibüs: 10 kişi, midibüs: 25 kişi, otobüs: 45 kişi, motosiklet: 1 kişi) 2015 yılında 46 bin 1563 olan tahmini ziyaretçi sayısı 2017 kasım ayı sonu itibari ile tahmini olarak 270 binler de kalmıştır. Altındere Vadisi'nde yapımı devam eden seyir terasları, manastır girişinde restorasyonu tamamlanan Ayavarvara Kilisesi ve manastır bölgesinde yeni bulunduğu söylenen Şapel gibi fırsatların manastırın açılması ile birlikte ziyaretçi sayısını çok kısa sürede 2015 rakamlarına ulaşacağı kanısındayız" dedi.



"Emitt Fuarında Sümela Müjdesi vermek istiyoruz"



Bu veriler ışığında Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan bölge açısından büyük önem taşıyan Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarını hızlandırarak 2018 Ağustos olarak açıklanan ziyarete açılış tarihini 2018 mayıs ayı olarak güncellemesini arzu ettiklerini kaydeden Çavga "1 ay içerisinde açıklanabilecek bu açılış tarihi ocak ayı sonundaki Emitt Fuarı'nda turizmcilerimiz tarafından bir avantaja dönüştürülecek, Ortadoğu'daki gelişmeler sonucunda oluşabilecek risklerimizi minimize edecektir" ifadelerini kullandı.



Restorasyon 2 yıldır sürüyor



Restorasyon çalışmaları nedeniyle 2 yıl önce ziyarete kapatılan manastırın tamamındaki tüm kaya güçlendirme ve düşürme çalışmalarının şuana kadar yüzde 50'si tamamlanırken, dış avlunun kaya düşme ve güçlendirme çalışmasının yüzde 99'luk bölümü ise bitti.



22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılarak restorasyon çalışmalarına başlanan manastırdaki çalışmaların 1. aşaması geçtiğimiz yıl Kasım ayında tamamlandı. Restorasyon çalışmaları kapsamında ilk aşamada, kirişte su kemerlerinin üst bölümündeki taşlar aşağı düşürülürken, ikinci aşamada manastırın üst kısmındaki taşlar aşağı düşürülüyor. Üçüncü aşamada da restorasyonu tamamlanarak tarihi manastır ziyarete açılacağı belirtilirken, yetkililer, manastırın doğal dokusu ve yapısı bozulmadan hızlı bir şekilde tarihi yapının ziyarete açılması için en büyük engel olarak hava ve coğrafi şartları görüyor. Manastırın Ağustos 2018 tarihinde ziyarete açılması bekleniyor. - TRABZON