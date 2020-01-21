Trabzonlu gençlerden Vali Aksoy'a davet

21.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:31

Abdulkadir Ayar başkanlığındaki gençlik kolları yönetimi önceki gün Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek, 25 Ocak'ta gerçekleşecek olan, 3. Gebze Trabzonlu gençler buluşuyor etkinliğine davet etti.

Vali Aksoy ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederken, etkinliğe programının uygun olması durumunda geleceğini söyledi.

GECEDE KOLİVA SAHNE ALACAK

Öte yandan 25 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.30'da gerçekleşecek olan etkinlikte Karadeniz müziğinin güçlü sesi KOLİVA gurubu sahne alacak.

Geleneksel hale getirdikleri etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan Gebze Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Ayar, " Bu yıl organize edeceğimiz gecemizde karadeniz müziğinin güçlü grubu KOLİVA sahne alacak. Düzenleyeceğimiz bu etkinlik kapsamında bölgemizde bulunan yardımsever hemşerilerimizi ziyaret ederek destek aldık. Aldığımız bu destekler ile gecemizi düzenleyip, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize gıda ve kırtasiye yardımında bulunacağız.Düzenlediğimiz ilk iki etkinliğimizde amacımıza ulaştık. 25 Ocak'ta gerçekleşecek olan 3. Gebze Trabzonlu Gençler buluşuyor, etkinliğimiz içinde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Çok güzel bir katılımla etkinliğimize yapmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar bizlere maddi desteklerinin yanı sıra, manevi desteklerde bulunan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz." Şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler