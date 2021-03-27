Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
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Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu

Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR - Haberler | Güncel

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, mart ayında yağan karla beyaza büründü.

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, mart ayında yağan karla beyaza büründü. Çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı Uzungöl'de, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarken, ziyaretçiler horon tepip, kar topu oynadı.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte bulunan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, mart ayı sonunda yağan karla, ayrı bir güzelliğe büründü. Beyaza bürünen, kışa özgü manzaralar sunan Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle güzel görüntüler oluşturdu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği turizm merkezi, karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini de ağırladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle en sakin günleri yaşayan Uzungöl'ü ziyaret eden az sayıda doğasever ise, soğuk havada ısınabilmek için kar üzerinde horon tepti, kar topu oynayarak eğlendi.'KAR VE SESSİZLİĞİN TADINI ÇIKARIYORUZ'Uzungöl'e gelen Rukiye Güneri, "İlk defa Uzungöl'e geldim. Biz doğudan geliyoruz. Karadeniz çok hoşumuza gidiyor. Koronavirüs nedeni ile şehrin kalabalığından kaçmak için Uzungöl'ü tercih ettik. Burası doğa harikası bir yer. Kar yağışı ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya koyuyor. Karın ve sessizliğin tadını çıkarıyoruz" dedi.'KAFA DİNLİYORUZ'

Muhteşem doğada kafa dinlediklerini söyleyen Ferdi Üçüncü de, "Uzungöl normalde kışın da ziyaretçi akınına uğrayan bir yer. Ama koronavirüs var diye şu anda fazla ziyaretçisi yok. Bizde bunu fırsat bildik ve şehrin kalabalığından kaçabilmek için buraya gelmeyi tercih ettik. Şimdi burada kar yağışı var. Harika bir görüntü var burada. Karın tadını çıkartıyoruz. Kafa dinliyoruz. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Burası gerçekten harika bir yer" diye konuştu.


- Trabzon
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu
Uzungöl'e martta kar yağdı, seyirlik manzaralar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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