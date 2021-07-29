Trabzon Milletvekili Cora Araklı'da
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Trabzon Milletvekili Cora Araklı'da

Trabzon Milletvekili Cora Araklı'da
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İlk önce Karşıyaka ve Erenler Mahallesi'nde muhtarlarla buluşan Cora, ardından önce Araklı ilçe Stadını daha sonra da AK Parti Araklı ilçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlk önce Karşıyaka ve Erenler Mahallesi'nde muhtarlarla buluşan Cora, ardından önce Araklı ilçe Stadını daha sonra da AK Parti Araklı ilçe Başkanlığını ziyaret etti.

Beraberinde Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ve AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban BIYIK ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'nde muhtarlarla buluşan Milletvekili Cora, onların taleplerini dinledi.

Buradaki ziyaretin ardından önce Araklı İlçe Stadına oradan da ilçe başkanlığına geçen Milletvekili Cora, Kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe yöneticileri ile bir toplantı yaptı.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerle ilgili konuşan Cora, "Araklı ilçemize çok yakından ilgi göstermeye devam ediyoruz. Her bir mahallemizi ziyaret etmeye, onların taleplerini almaya, aldığımız talepler doğrultusunda da sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. AK Parti'deki siyaset anlayışı yereldeki sorunları bizzat yerinde dinlemek ve sorunların çözümü olarak da ilgili yerlere aktarmaktır. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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