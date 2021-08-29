Trabzon maçı kaçta? Giresunspor, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzon maçı kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İddialı kadrosuyla 3'te 3 yapmak isteyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, başarılı teknik adam Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ile zorlu mücadeleye çıkacak. Peki, Trabzon maçı kaçta? Giresunspor, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzon maçı kaçta? birçok futbol sever tarafından araştırılmakta. Giresunspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor ligde 3'te 3 yapmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde vatandaşlar en çok "Trabzon maçı kaçta? Giresunspor, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Giresunspor, Trabzonspor 11'ler" sorularını aratmakta. Hakan Keleş'in teknik adamlığını yaptığı Giresunspor evinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor'u ağırlayacak. Giresunspor, Trabzonspor maçı ile ilgili detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

TRABZON MAÇI KAÇTA?

Giresunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçı 29 Ağustos 2021 Pazar Çotanak Spor Kompleksinde saat 21.45'te oynanacak.

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Trabzonspor'un, Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta hakem Ali Şansalan görev alacak. 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele BeİN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



TRABZONSPOR, GİRESUNSPOR MAÇI 11'LER!

Roma maçında yaşadıkları sakatlık sonrası Giresunspor karşısına Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'den yoksun çıkması beklenen maçın 11'lerin şu şekilde olması bekleniyor;



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ergar Hugo, İsmail, Berat Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny

Giresunspor: Okan, Perez, Diarra, Douglas, Zeki, Pelupessy, Serginho, Sankhare, Flavio, Hayrullah, Balde

GİRESUNSPOR, TRABZONSPOR MAÇ ANALİZİ!