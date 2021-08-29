Trabzon maçı kaçta? Giresunspor, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Trabzonspor maçı saat kaçta?
Trabzon maçı kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İddialı kadrosuyla 3'te 3 yapmak isteyen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, başarılı teknik adam Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor ile zorlu mücadeleye çıkacak. Peki, Trabzon maçı kaçta? Giresunspor, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Trabzonspor maçı saat kaçta?
Trabzon maçı kaçta? birçok futbol sever tarafından araştırılmakta. Giresunspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor ligde 3'te 3 yapmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde vatandaşlar en çok "Trabzon maçı kaçta? Giresunspor, Trabzonspor maçı ne zaman? TS maçı ne zaman, hangi kanalda? Giresunspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Giresunspor, Trabzonspor 11'ler" sorularını aratmakta. Hakan Keleş'in teknik adamlığını yaptığı Giresunspor evinde Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor'u ağırlayacak. Giresunspor, Trabzonspor maçı ile ilgili detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
TRABZON MAÇI KAÇTA?
Giresunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçı 29 Ağustos 2021 Pazar Çotanak Spor Kompleksinde saat 21.45'te oynanacak.
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Trabzonspor'un, Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta hakem Ali Şansalan görev alacak. 29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele BeİN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TRABZONSPOR, GİRESUNSPOR MAÇI 11'LER!
Roma maçında yaşadıkları sakatlık sonrası Giresunspor karşısına Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen'den yoksun çıkması beklenen maçın 11'lerin şu şekilde olması bekleniyor;
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Ergar Hugo, İsmail, Berat Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny
Giresunspor: Okan, Perez, Diarra, Douglas, Zeki, Pelupessy, Serginho, Sankhare, Flavio, Hayrullah, Balde
GİRESUNSPOR, TRABZONSPOR MAÇ ANALİZİ!
- Trabzonspor'a rakip olduğu son resmi maçı 2-0 kaybeden Giresunspor (1976/77 Süper Lig), kulüp tarihinde bordo-mavililerden üst üste iki yenilgi almadı.
- Trabzonspor'un kulüp tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında en fazla konuk olduğu iki rakibinden biri Giresunspor (3B 2M; diğeri Afyonspor).
- Süper Lig'de oynadığı son dokuz iç saha maçını kazanamayan Giresunspor (5B 4M; 1976/77'de 8 maç & 2020/21'de 1 maç), son galibiyetini Aralık 1976'da Trabzonspor'u mağlup ederek aldı (2-0).
- 2021 senesinde Süper Lig'de deplasman mağlubiyeti almayan iki takımdan biri Trabzonspor (7G 7B; diğeri Fenerbahçe).
- Geçen sezon Süper Lig'e yükselen takımlara rakip olduğu altı maçı da kaybetmeyen Trabzonspor (4G 2B), bu şekilde son mağlubiyetini Temmuz 2020'de Denizlispor deplasmanında aldı (1-2).