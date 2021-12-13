Trabzon'da Okul Sporları Yıldızlar Hentbol müsabakaları düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Hentbol Kız - Erkekler İl Birinciliğinde dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hentbol İl Temsilciliği iş birliğiyle yapılan müsabakalar sonunda birinci olan takımlar, grup maçlarında Trabzon'u temsil etme hakkı kazandı.

Hentbol yıldız kızlarda başarılı bir performans sergileyen Bener Cordan Ortaokulu şampiyon olurken, ikinciliği Yunus Emre Ortaokulu, üçüncülüğü ise İskenderpaşa Ortaokulu elde etti.

Erkekler müsabakasında Beşirli İMKB Ortaokulu birinci olurken, Kavaklı Ortaokulu ikinci, Özel Candan Ortaokulu üçüncü, İskenderpaşa Ortaokulu da dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Okan Çetiner, genç yaşta sporla buluşup hem yarışma heyecanı yaşayan hem de yeni arkadaşlar edinerek sosyalleşen öğrencileri ve imkan sağlayan herkesi tebrik etti.

Çetiner, her yaşta insanın yaşayabileceği bir spor branşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için mutlaka sporla yolumuzun kesişmesi lazım. Yaşınız ne olursa olsun spora zaman ayırmalısınız. Ama küçük yaşlarda sporla buluşmak çok önemli. Sizi bu bilinçle yetiştiğiniz ve centilmence müsabakalar çıkardığınız için yürekten kutluyorum."

Dereceye giren takımlara kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Çetiner, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Çebi, Ortahisar İlçe Müdürü Ecvet Kurt, Hentbol İl Temsilcisi İskender Ayvaz ve öğretmenleri tarafından verildi.

AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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